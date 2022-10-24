***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta uzun vadede yatırımcılara TL mevduatın üzerinde getiri sağlanması hedeflenmektedir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073645BIST