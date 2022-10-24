***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073646BIST