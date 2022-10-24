***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 17:27
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073646
BIST
17:493.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 51,81
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:4918,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:4918,4317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1012
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4317
En Düşük
18,2261
17:49984,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,64
|Açılış
|: 984,83
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:47
|FENER
|62,15
|371.090.702
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.791.465
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.561.509
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|901.695.222
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|251.630.009
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.408.131.572
|% -9,97
|
|YEOTK
|52,50
|427.291.113
|% -8,85
|
|THYAO
|99,45
|7.274.728.130
|% 1,53
|
|EREGL
|30,48
|3.612.547.954
|% 3,18
|
|SISE
|32,54
|2.927.259.028
|% 1,69
|
|KRDMD
|12,58
|2.670.767.723
|% 2,11
|
|SASA
|100,80
|2.652.397.514
|% 8,21
|
|EKGYO
|4,67
|1.914.699.363
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,44
|2.206.386.727
|% -0,42
|
|KRDMD
|12,58
|2.670.767.723
|% 2,11
|
|TSKB
|2,94
|591.549.451
|% 1,38
|
|SKBNK
|1,98
|389.775.007
|% 1,02
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5886
|18,6116
|% 0,16
|
|Euro
|18,3374
|18,4548
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,9559
|21,0610
|% 0,07
|
|Frank
|18,5200
|18,6315
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,12
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,92
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.658
|6.763
|54,00
|
|Yarım
|3.244
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,69
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528