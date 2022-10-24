***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 17:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Portföyün ağırlıklı bölümü Türk Lirası cinsinden faize dayalı enstrümanlarda değerlendirilerek yatırımcıların ana para riskinin düşük tutulması hedeflenirken, portföyün kalan kısmı ile vadeli işlem, opsiyon, varant ve benzeri türev enstrümanlarda alınacak pozisyonlar ile de Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlanması amaçlanmaktadır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073654
BIST
17:233.983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 48,30
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:2318,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:2318,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:23985,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,32
|Açılış
|: 985,15
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KIMMR
|8,80
|7.321.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|370.240.739
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.330.521
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.555.736
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|900.810.268
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|250.608.635
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,10
|1.369.045.589
|% -9,91
|
|YEOTK
|53,65
|411.394.252
|% -6,86
|
|THYAO
|99,45
|7.053.252.810
|% 1,53
|
|EREGL
|30,44
|3.515.551.568
|% 3,05
|
|SISE
|32,64
|2.836.582.129
|% 2,00
|
|KRDMD
|12,55
|2.599.323.631
|% 1,87
|
|SASA
|100,70
|2.531.216.387
|% 8,11
|
|EKGYO
|4,68
|1.837.762.590
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,55
|2.028.931.452
|% 0,74
|
|KRDMD
|12,55
|2.599.323.631
|% 1,87
|
|ODAS
|7,59
|1.435.103.659
|% -4,29
|
|SKBNK
|2,00
|368.952.996
|% 2,04
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5829
|18,6064
|% 0,14
|
|Euro
|18,3762
|18,3907
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9374
|21,0424
|% -0,01
|
|Frank
|18,5202
|18,6318
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9356
|4,9604
|% 0,14
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,36
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.660
|6.764
|55,00
|
|Yarım
|3.245
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,60
|91,60
|0,26
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38ORCAY
Yüzde 8.11 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 166, 578 adet işlem
-
17:37GRSEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 167 adet işlem
-
17:36FLAP
Yüzde 6.22 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 039, 067 adet işlem
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 34 artarak (% 1.68 ) 4, 371
-
17:35AVTUR
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 321 adet işlem