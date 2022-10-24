***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriPortföyün ağırlıklı bölümü Türk Lirası cinsinden faize dayalı enstrümanlarda değerlendirilerek yatırımcıların ana para riskinin düşük tutulması hedeflenirken, portföyün kalan kısmı ile vadeli işlem, opsiyon, varant ve benzeri türev enstrümanlarda alınacak pozisyonlar ile de Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlanması amaçlanmaktadır. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073654BIST