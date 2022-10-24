***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 17:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073655
BIST
17:313.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 45,97
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:3118,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:3118,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:31985,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,81
|Açılış
|: 985,29
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:29
|FENER
|62,15
|370.329.551
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.321.925
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.330.521
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.555.736
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|900.841.611
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|250.719.445
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,10
|1.374.874.069
|% -9,91
|
|YEOTK
|53,55
|412.573.280
|% -7,03
|
|THYAO
|99,30
|7.077.362.179
|% 1,38
|
|EREGL
|30,40
|3.533.239.280
|% 2,91
|
|SISE
|32,58
|2.848.582.534
|% 1,81
|
|KRDMD
|12,57
|2.612.410.262
|% 2,03
|
|SASA
|100,40
|2.545.787.266
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,67
|1.846.910.885
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,53
|2.041.370.627
|% 0,53
|
|KRDMD
|12,57
|2.612.410.262
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,99
|379.363.111
|% 1,53
|
|TSKB
|2,92
|549.758.542
|% 0,69
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5996
|18,6035
|% 0,12
|
|Euro
|18,3804
|18,3893
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9263
|21,0312
|% -0,07
|
|Frank
|18,5111
|18,6226
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9342
|4,9590
|% 0,11
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.649
|6.753
|44,00
|
|Yarım
|3.240
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,18
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|0,16
|