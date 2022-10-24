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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.10.2022 17:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073655


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FENER 62,15 370.329.551 % 10,00  
KIMMR 8,80 7.321.925 % 10,00  
BFREN 2.134,00 95.330.521 % 10,00  
DITAS 36,08 10.555.736 % 10,00  
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Altın Gr. 985 985 -5,30  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.649 6.753 44,00  
Yarım 3.240 3.297 17,00  
Çeyrek 1.625 1.650 9,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,15 -0,30  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,18  
B. Petrol 91,50 91,50 0,16  
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