***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 17:32
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073656
BIST
17:193.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 59,72
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:1918,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:1918,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:19985,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,30
|Açılış
|: 985,17
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:19
|BFREN
|2.134,00
|95.330.521
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.039.532
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.555.736
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|370.212.709
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|900.695.968
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|249.848.840
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,20
|1.350.674.010
|% -9,86
|
|YEOTK
|53,55
|410.113.682
|% -7,03
|
|THYAO
|99,70
|7.012.064.516
|% 1,79
|
|EREGL
|30,60
|3.488.918.752
|% 3,59
|
|SISE
|32,80
|2.812.577.106
|% 2,50
|
|KRDMD
|12,64
|2.572.317.677
|% 2,60
|
|SASA
|101,40
|2.494.881.494
|% 8,86
|
|EKGYO
|4,69
|1.802.419.942
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,56
|2.012.997.760
|% 0,84
|
|KRDMD
|12,64
|2.572.317.677
|% 2,60
|
|ODAS
|7,61
|1.424.977.201
|% -4,04
|
|SKBNK
|2,00
|360.396.326
|% 2,04
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6103
|% 0,16
|
|Euro
|18,3769
|18,3907
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9422
|21,0472
|% 0,01
|
|Frank
|18,5345
|18,6462
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,13
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,36
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.660
|6.764
|55,00
|
|Yarım
|3.245
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,60
|91,60
|0,26
|