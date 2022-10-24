***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 17:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073650
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1976
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05990,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,69
|Açılış
|: 990,02
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|ODAS
|7,71
|1.971.143.408
|% 1,05
|
|HALKB
|8,55
|1.946.875.595
|% -0,58
|
|VAKBN
|8,82
|1.794.295.609
|% -0,56
|
|ADESE
|1,23
|212.490.927
|% -5,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5899
|18,5951
|% 0,07
|
|Euro
|18,5111
|18,5293
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,2558
|21,3624
|% 1,63
|
|Frank
|18,5859
|18,6978
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|7,41
|
|Altın Gr.
|990
|991
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.667
|6.768
|-1,00
|
|Yarım
|3.249
|3.306
|1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,01
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB