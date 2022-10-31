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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.10.2022 12:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075226


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 48,40 57.686.986 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.516.138 % 10,00  
EDATA 22,24 74.048.565 % 9,99  
NTGAZ 32,62 266.698.414 % 9,98  
BALAT 11,80 1.551.430 % 9,97  
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Dolar 18,6131 18,6284 % 0,12  
Euro 18,5096 18,5168 % 0,62  
Sterlin 21,4113 21,5187 % 0,71  
Frank 18,6679 18,7803 % 0,96  
Riyal 4,9405 4,9653 % 0,12  
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Altın Ons 1.655 1.655 21,66  
Altın Gr. 990 990 12,92  
Cumhuriyet 6.614 6.714 43,00  
Tam 6.645 6.700 49,00  
Yarım 3.238 3.273 24,00  
Çeyrek 1.624 1.636 12,00  
Gümüş.Ons 19,95 19,97 0,80  
Gümüş Gr. 11,89 11,91 0,44  
B. Petrol 93,88 93,88 1,07  
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