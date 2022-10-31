***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2022 12:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075226
BIST
14:224.063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 83,63
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:2218,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:2218,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1132
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:22989,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,92
|Açılış
|: 989,79
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,30
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:22
|AKCNS
|48,40
|57.686.986
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.516.138
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.048.565
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.698.414
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|LIDER
|48,24
|124.186.488
|% -8,98
|
|YKSLN
|10,83
|93.207.443
|% -8,84
|
|PNSUT
|46,62
|67.233.472
|% -8,41
|
|VERTU
|32,86
|137.236.819
|% -8,21
|
|PETUN
|44,28
|50.566.441
|% -7,94
|
|THYAO
|102,70
|3.858.204.548
|% 1,38
|
|SASA
|127,70
|3.137.870.263
|% 6,24
|
|SISE
|33,52
|2.275.272.066
|% 0,90
|
|ASELS
|33,36
|2.009.683.678
|% 3,54
|
|AKBNK
|15,06
|1.853.876.154
|% 3,01
|
|EKGYO
|4,51
|1.840.651.429
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,48
|1.610.469.164
|% 2,93
|
|ISCTR
|9,52
|1.371.207.372
|% 2,15
|
|AKBNK
|15,06
|1.853.876.154
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,09
|743.483.871
|% 2,18
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6131
|18,6284
|% 0,12
|
|Euro
|18,5096
|18,5168
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4113
|21,5187
|% 0,71
|
|Frank
|18,6679
|18,7803
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% 0,12
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|21,66
|
|Altın Gr.
|990
|990
|12,92
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|43,00
|
|Tam
|6.645
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,97
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,44
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|1,07
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37GLRYH
Yüzde 5.68 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 382, 233 adet işlem
-
14:36XU100
Endeks 4, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 49, 688.00 milyon TL de
-
14:36GLRYH
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 380, 228 adet işlem
-
14:32VAKKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 33.88 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 806 adet işlem
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SAHOL, VESTL