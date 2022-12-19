***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.12.2022 13:32
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Portföyün ağırlıklı bölümü Türk Lirası cinsinden faize dayalı enstrümanlarda değerlendirilerek yatırımcıların ana para riskinin düşük tutulması hedeflenirken, portföyün kalan kısmı ile vadeli işlem, opsiyon, varant ve benzeri türev enstrümanlarda alınacak pozisyonlar ile de Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlanması amaçlanmaktadır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088396
BIST
13:475.363
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 149,10
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.376
En Düşük
5.268
13:4718,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
13:4719,8156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0502
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
13:471.077,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.077,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler13:46
|UMPAS
|5,00
|1.646.780
|% 287,60
|
|PLTUR
|13,32
|2.329.535
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.602.492.879
|% 9,98
|
|HALKB
|15,66
|1.296.174.315
|% 9,97
|
|SANEL
|16,14
|7.149.240
|% 9,95
|
|PAMEL
|243,00
|19.882.260
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.598.879
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|55.386.777
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.479.786
|% -9,96
|
|ARASE
|232,90
|254.116.009
|% -8,74
|
|YKBNK
|12,68
|8.710.907.367
|% 7,91
|
|PETKM
|20,02
|6.070.186.001
|% 4,38
|
|ISCTR
|13,51
|4.261.229.289
|% 8,69
|
|THYAO
|142,60
|3.959.080.221
|% 2,37
|
|AKBNK
|20,34
|3.648.966.902
|% 9,06
|
|YKBNK
|12,68
|8.710.907.367
|% 7,91
|
|EKGYO
|8,35
|2.686.309.357
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,51
|4.261.229.289
|% 8,69
|
|PETKM
|20,02
|6.070.186.001
|% 4,38
|
|VAKBN
|13,77
|3.602.492.879
|% 9,98
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6490
|18,6557
|% 0,02
|
|Euro
|19,8067
|19,8158
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,7112
|22,8251
|% 0,43
|
|Frank
|19,9469
|20,0671
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% -0,02
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,53
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|2,55
|
|Cumhuriyet
|7.230
|7.339
|14,00
|
|Tam
|7.266
|7.312
|54,00
|
|Yarım
|3.519
|3.575
|27,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.787
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,96
|13,99
|0,06
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|0,45
|