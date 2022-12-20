***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.12.2022 23:35
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fonun İhraç Edilme Tarihi 15.08.2022
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 15.08.2029
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla başta arsalar olmak üzere Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmaya vaad etmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088777
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
18:0019,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0502
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8906
En Düşük
19,7252
18:001.090,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 18,89
|Açılış
|: 1.090,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.092,52
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6395
|18,6683
|% 0,10
|
|Euro
|19,8119
|19,8330
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6285
|22,7420
|% 0,22
|
|Frank
|20,0571
|20,1779
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|31,25
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|18,84
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.336
|7.397
|107,00
|
|Yarım
|3.564
|3.616
|52,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.808
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|1,24
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,49
|0,72
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|0,01
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59TRCAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 842, 091 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 127, 732.00 milyon TL de
-
17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
-
17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem