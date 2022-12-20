Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.12.2022 23:35
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fonun İhraç Edilme Tarihi 15.08.2022
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 15.08.2029
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla başta arsalar olmak üzere Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmaya vaad etmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088777


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:005.419
Değişim :  0,50% |  27,11
Açılış :  5.409  
Önceki Kapanış :  5.392  
En Yüksek
5.446 En Düşük
5.344
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 292,60 256.147.667 % 10,00  
ISATR 394.218,00 720.018 % 10,00  
PETUN 63,85 33.979.417 % 9,99  
DITAS 38,34 53.621.237 % 9,98  
TMPOL 36,16 57.113.602 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6395 18,6683 % 0,10  
Euro 19,8119 19,8330 % 0,25  
Sterlin 22,6285 22,7420 % 0,22  
Frank 20,0571 20,1779 % 0,38  
Riyal 4,9458 4,9706 % 0,05  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 31,25  
Altın Gr. 1.090 1.090 18,84  
Cumhuriyet 7.263 7.372 49,00  
Tam 7.336 7.397 107,00  
Yarım 3.564 3.616 52,00  
Çeyrek 1.782 1.808 27,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 1,24  
Gümüş Gr. 14,48 14,49 0,72  
B. Petrol 79,81 79,81 0,01  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru