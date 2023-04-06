***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGayrimenkul Değerleme Kuruluşları Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANIDENİZ ŞAHİNKAYAMUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132512BIST