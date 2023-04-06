***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.04.2023 15:54
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 21.09.2051
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Bekir Yener Yıldırım
Deniz Şahinkaya
Dr. Mustafa Doğan
Ali Alaltun
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132523
BIST
16:104.902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -17,77
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:1019,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:1021,0560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0485
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:101.244,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.244,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ELITE
|13,64
|16.198.468
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.836.852
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,90
|121.187.828
|% -8,08
|
|DGGYO
|33,16
|33.997.052
|% -7,89
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|KUTPO
|45,64
|42.071.292
|% -5,59
|
|ESEN
|57,80
|44.058.577
|% -5,17
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|THYAO
|126,00
|2.410.520.578
|% 0,56
|
|ASTOR
|58,35
|2.158.907.718
|% 2,37
|
|EREGL
|35,00
|1.564.167.234
|% -1,19
|
|TUPRS
|77,90
|1.412.795.304
|% -1,95
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|YYAPI
|2,91
|228.392.893
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|487.881.223
|% -0,94
|
|YGYO
|2,17
|141.569.397
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,30
|1.329.663.343
|% 0,09
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2534
|19,2609
|% 0,12
|
|Euro
|21,0131
|21,0960
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,8442
|23,9638
|% -0,26
|
|Frank
|21,1604
|21,2879
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1175
|5,1432
|% 0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.498
|8.545
|-31,00
|
|Yarım
|4.150
|4.182
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.091
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,12
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23NTGAZ
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 113 adet işlem
-
16:22INVEO
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 183, 065 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 78 kaybederek (% -0.42 ) 5, 400
-
16:21XU100
Endeks 4, 903 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 29, 353.00 milyon TL de
-
16:21NATEN
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 141.50 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 461 adet işlem