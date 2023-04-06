***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGayrimenkul Değerleme Kuruluşları Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Fonun Tasfiye Tarihi 21.09.2051Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Bekir Yener YıldırımDeniz ŞahinkayaDr. Mustafa DoğanAli Alaltunhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132523BIST