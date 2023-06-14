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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.06.2023 12:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.neoportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve Tebliğ'in 4. maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı opsiyon, forward, swap, vadeli işlem (futures) sözleşmeleri, varantlar, sertifikalar ve ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri borsadan ve/veya borsa dışından dahil edilebilir. Portföye alınan türev araç sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılabilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılamaz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158579


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BJKAS 17,05 177.037.811 % 10,00  
ISBTR 56.035,10 1.120.702 % 10,00  
BRSAN 262,10 760.039.944 % 9,99  
INTEM 96,30 34.112.580 % 9,99  
INGRM 556,20 77.130.045 % 9,99  
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Dolar 23,5887 23,5938 % -0,16  
Euro 25,4919 25,5042 % 0,10  
Sterlin 29,7058 29,8548 % -0,04  
Frank 26,0011 26,1577 % -0,03  
Riyal 6,2622 6,2936 % -0,34  
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14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 2,37  
Altın Gr. 1.474 1.475 -2,15  
Cumhuriyet 9.819 9.967 -104,00  
Tam 9.767 10.028 -98,80  
Yarım 4.786 4.874 -25,00  
Çeyrek 2.393 2.437 -12,00  
Gümüş.Ons 23,79 23,83 0,15  
Gümüş Gr. 18,03 18,04 0,04  
B. Petrol 75,22 75,22 0,93  
Seans Raporu 14:34
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