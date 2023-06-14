***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.neoportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve Tebliğ'in 4. maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı opsiyon, forward, swap, vadeli işlem (futures) sözleşmeleri, varantlar, sertifikalar ve ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri borsadan ve/veya borsa dışından dahil edilebilir. Portföye alınan türev araç sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılabilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılamaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158579BIST