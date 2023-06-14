***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2023 12:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.neoportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve Tebliğ'in 4. maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı opsiyon, forward, swap, vadeli işlem (futures) sözleşmeleri, varantlar, sertifikalar ve ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri borsadan ve/veya borsa dışından dahil edilebilir. Portföye alınan türev araç sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılabilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılamaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158579
BIST
14:365.442
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 13,13
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3623,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0335
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3625,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0416
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:361.474,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.474,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:34
|BJKAS
|17,05
|177.037.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|BRSAN
|262,10
|760.039.944
|% 9,99
|
|INTEM
|96,30
|34.112.580
|% 9,99
|
|INGRM
|556,20
|77.130.045
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.227.185
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|180,00
|60.022.172
|% -7,74
|
|KTLEV
|15,15
|1.314.261.747
|% -6,71
|
|DOGUB
|12,73
|55.886.481
|% -5,63
|
|THYAO
|180,90
|7.430.810.186
|% 1,74
|
|AKBNK
|18,53
|3.263.844.450
|% 2,77
|
|YKBNK
|12,29
|3.121.466.136
|% 4,60
|
|SASA
|55,00
|3.043.657.840
|% -2,40
|
|ISCTR
|13,47
|2.424.544.705
|% 3,78
|
|YKBNK
|12,29
|3.121.466.136
|% 4,60
|
|ISCTR
|13,47
|2.424.544.705
|% 3,78
|
|AKBNK
|18,53
|3.263.844.450
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,38
|938.609.256
|% -0,40
|
|SKBNK
|2,55
|257.049.971
|% 2,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5887
|23,5938
|% -0,16
|
|Euro
|25,4919
|25,5042
|% 0,10
|
|Sterlin
|29,7058
|29,8548
|% -0,04
|
|Frank
|26,0011
|26,1577
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2622
|6,2936
|% -0,34
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,37
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.786
|4.874
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.393
|2.437
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,04
|0,04
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,93
|