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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.06.2023 16:32
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Değerleme Kuruluşları Sistem Global Danışmanlık A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 28.07.2032

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
MUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Yiğit Tatiş (2006-Devam) Tatış Eğitim ve Öğretim A.Ş. Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2008-2010) EGIAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2002-2011) İ - Akademi A.Ş. - Kurucu / Genel Müdür (1996-1998) Türkiye Elektronik Ürünler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1996-2001) İzmir Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Genel Müdür Yardımcısı
Murat Göktepe (2016-Devam) Tatış Şirketler Grubu – CFO / Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2016) CNR Holding A.Ş. – CFO / CEO Vekili (2011-2012) Anel Holding A.Ş. – CFO (2005-2011) Enka Power – Enka İnşaat A.Ş. – Finans Direktörü (2004-2005) Intergen - Enka JV – Mali İşler Müdürü (2002-2004) Ernst & Young Güney SMMM A.Ş.-Kıdemli Denetim Müdürü (1996-2002) Arthur Andersen Aktif Analiz SMMM A.Ş.- Kıdemli Denetçi - Denetim Müdürü (1995-1996) Pannel Kerr Forster Denge Denetim SMMM A.Ş.- Denetçi Yardımcısı
Ali Şenol (2009-Devam) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi (2005-2009) Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş. (PKF İzmir)-Baş Denetçi (2002-2005) Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş. (PKF İzmir)-Denetçi (2000-2002)Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş.(PKF İzmir)- Denetçi Yardımcısı (1999-2000) MYA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.- Denetçi Yardımcısı
Ebru Erdem Kurtay (2018 - Devam) Tatış Şirketler Grubu – Satış & Pazarlama Direktörü (2017 - 2018) Tatilbudur.com – Pazarlama Direktörü (2016 - 2017) Apsiyon – Pazarlama Direktörü (2011 - 2015) QNB Finansbank – Affluent & Private Banking Müşteri Kazanımı ve Marka Yönetimi Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160881


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