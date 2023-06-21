***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2023 19:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Değerleme Kuruluşları Sistem Global Danışmanlık A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 07.04.2032
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (2015-Devam) BYY Gayrimenkul ve Yatırım Finansmanı Dan. Hiz. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (2011-2017). EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ – Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi (2006–2012) Ernst & Young – Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri - Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
MUSTAFA DOĞAN Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2016) - Bosphoru Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161036
BIST
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18:055.187
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,78
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.170
En Yüksek
5.329
18:0523,5368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0233
|Açılış
|: 23,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5186
18:0525,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0888
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
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25,8440
En Düşük
25,4332
18:051.463,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|88,55
|116.109.500
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|34.459.398
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|17.451.110
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|80.744.226
|% 9,99
|
|EUREN
|11,46
|269.837.144
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|2.024.672
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|6.267.531
|% -9,99
|
|KAPLM
|87,35
|89.443.075
|% -9,99
|
|EDIP
|8,24
|106.868.594
|% -9,95
|
|IHAAS
|101,40
|61.973.162
|% -9,95
|
|THYAO
|169,40
|6.036.223.592
|% -1,17
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|ASELS
|49,00
|2.164.840.561
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|EKGYO
|6,52
|903.567.733
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,10
|1.927.648.166
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5197
|23,5248
|% -0,15
|
|Euro
|25,8053
|25,8107
|% 0,34
|
|Sterlin
|29,9378
|30,0879
|% -0,14
|
|Frank
|26,2317
|26,3897
|% 0,36
|
|Riyal
|6,2576
|6,2890
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-2,78
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.629
|4.771
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.322
|2.386
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,23
|17,26
|-0,30
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KAPLM
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 87.40 lira fiyatla işlem gören hissede 953, 070 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 392 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 98 kaybederek (% -1.14 ) 4, 680
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, ATAGY, DGGYO, AVHOL, EUREN, DIRIT, BIGCH, TUREX, VKFYO, POLTK
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMSTL, BURVA, ATSYH, EMNIS, IHAAS