***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıMUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıEMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıYİĞİT TATİŞ (2006-Devam) Tatış Eğitim ve Öğretim A.Ş. Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2008-2010) EGIAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2002-2011) İ - Akademi A.Ş. - Kurucu / Genel Müdür (1996-1998) Türkiye Elektronik Ürünler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1996-2001) İzmir Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ? Genel Müdür YardımcısıMURAT GÖKTEPE (2016-Devam) Tatış Şirketler Grubu ? CFO / Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2016) CNR Holding A.Ş. ? CFO / CEO Vekili (2011-2012) Anel Holding A.Ş. ? CFO (2005-2011) Enka Power ? Enka İnşaat A.Ş. ? Finans Direktörü (2004-2005) Intergen - Enka JV ? Mali İşler Müdürü (2002-2004) Ernst & Young Güney SMMM A.Ş.-Kıdemli Denetim Müdürü (1996-2002) Arthur Andersen Aktif Analiz SMMM A.Ş.- Kıdemli Denetçi - Denetim Müdürü (1995-1996) Pannel Kerr Forster Denge Denetim SMMM A.Ş.- Denetçi YardımcısıALİ ŞENOL (2009-Devam) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi (2005-2009) Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş. (PKF İzmir)-Baş Denetçi (2002-2005) Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş. (PKF İzmir)-Denetçi (2000-2002)Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş.(PKF İzmir)- Denetçi Yardımcısı (1999-2000) MYA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.- Denetçi YardımcısıEBRU ERDEM KURTAY (2018 - Devam) Tatış Şirketler Grubu ? Satış & Pazarlama Direktörü (2017 - 2018) Tatilbudur.com ? Pazarlama Direktörü (2016 - 2017) Apsiyon ? Pazarlama Direktörü (2011 - 2015) QNB Finansbank ? Affluent & Private Banking Müşteri Kazanımı ve Marka Yönetimi Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161044BIST