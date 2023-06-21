***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2023 19:25
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Dr. MUSTAFA DOĞAN
EMRE GÖLTEPE
BEKİR YENER YILDIRIM
CUMHUR KUŞÇUOĞLU
ŞAHBEY TEKE
DİNÇER AYDEMİR
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 16.06.2020 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
DİLAVER ERGİN 16.06.2020 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
ROZANA TALU 01.03.2022 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161045
BIST
'
18:055.187
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,78
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.170
En Yüksek
5.329
18:0523,5368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0233
|Açılış
|: 23,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5186
18:0525,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0888
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8440
En Düşük
25,4332
18:051.463,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|88,55
|116.109.500
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|34.459.398
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|17.451.110
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|80.744.226
|% 9,99
|
|EUREN
|11,46
|269.837.144
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|2.024.672
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|6.267.531
|% -9,99
|
|KAPLM
|87,35
|89.443.075
|% -9,99
|
|EDIP
|8,24
|106.868.594
|% -9,95
|
|IHAAS
|101,40
|61.973.162
|% -9,95
|
|THYAO
|169,40
|6.036.223.592
|% -1,17
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|ASELS
|49,00
|2.164.840.561
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|EKGYO
|6,52
|903.567.733
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,10
|1.927.648.166
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5197
|23,5248
|% -0,15
|
|Euro
|25,8053
|25,8107
|% 0,34
|
|Sterlin
|29,9378
|30,0879
|% -0,14
|
|Frank
|26,2317
|26,3897
|% 0,36
|
|Riyal
|6,2576
|6,2890
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-2,78
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.629
|4.771
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.322
|2.386
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,23
|17,26
|-0,30
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KAPLM
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 87.40 lira fiyatla işlem gören hissede 953, 070 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 392 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 98 kaybederek (% -1.14 ) 4, 680
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, ATAGY, DGGYO, AVHOL, EUREN, DIRIT, BIGCH, TUREX, VKFYO, POLTK
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMSTL, BURVA, ATSYH, EMNIS, IHAAS