***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDr. MUSTAFA DOĞANEMRE GÖLTEPEBEKİR YENER YILDIRIMCUMHUR KUŞÇUOĞLUŞAHBEY TEKEDİNÇER AYDEMİRHÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRUFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN 16.06.2020 SPL 3 - TÜREV ARAÇLARDİLAVER ERGİN 16.06.2020 SPL 3 - TÜREV ARAÇLARROZANA TALU 01.03.2022 SPL 3 - TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161045BIST