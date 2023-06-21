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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.06.2023 19:25
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Dr. MUSTAFA DOĞAN
EMRE GÖLTEPE
BEKİR YENER YILDIRIM
CUMHUR KUŞÇUOĞLU
ŞAHBEY TEKE
DİNÇER AYDEMİR
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 16.06.2020 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
DİLAVER ERGİN 16.06.2020 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
ROZANA TALU 01.03.2022 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161045


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AVHOL 88,55 116.109.500 % 10,00  
POLTK 2.772,00 34.459.398 % 10,00  
DGGYO 24,86 17.451.110 % 10,00  
MACKO 83,15 80.744.226 % 9,99  
EUREN 11,46 269.837.144 % 9,98  
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Frank 26,2317 26,3897 % 0,36  
Riyal 6,2576 6,2890 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 -2,78  
Altın Gr. 1.464 1.464 -2,98  
Cumhuriyet 9.568 9.713 -57,00  
Tam 9.503 9.750 -69,51  
Yarım 4.629 4.771 -28,00  
Çeyrek 2.322 2.386 -13,00  
Gümüş.Ons 22,78 22,80 -0,36  
Gümüş Gr. 17,23 17,26 -0,30  
B. Petrol 77,14 77,14 1,24  
Seans Raporu 18:05
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