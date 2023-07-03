***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGayrimenkul Değerleme Kuruluşları Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Bekir Yener YıldırımDeniz ŞahinkayaMustafa DoğanEyüp KayaSerdar ZenginlerOnur ÖzbatırFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDİLAVER ERGİN 16.06.2020 01.03.2022 29 YIL SPL 3 - TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164472BIST