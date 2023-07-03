***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGayrimenkul Değerleme Kuruluşları Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mustafa DoğanBekir Yener YıldırımDeniz ŞahinkayaAli Alaltunİlker AydınMustafa ŞahinkayaHüseyin Yavuz BilmişFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMustafa Doğan 16.06.2020 SPL 3-Türev LisanslarıDilaver Ergin 16.06.2020 SPL 3-Türev LisanslarıRozana Talu 01.03.2022 SPL 3-Türev Lisanslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164474BIST