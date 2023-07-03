***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref Durna 11 Yıl SPL 3- Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Bekir Yener YıldırımDeniz ŞahinkayaDr. Mustafa DoğanAli AlaltunFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDİLAVER ERGİN 10 Yıl SPL 3- Türev AraçlarMUSTAFA DOĞAN 30 Yıl SPL 3- Türev AraçlarROZANA TALU 28 Yıl SPL 3- Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164482BIST