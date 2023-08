***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBEKİR YENER YILDIIRM Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Kurucu?nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu?nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E YenilikçiEMRE GÖLTEPE Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ ? Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ? Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi (2006?2012) Ernst & Young ? Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri - Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri MüdürüMUSTAFA DOĞAN Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ? Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. ? Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. ? Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2016) - Bosphorus Capital Portfoy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve YK BaşkanıEKİN ÖZORAN (2012 - Devam) Vera Varlık Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak (2017 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Ortak (2011-2012) BNP-TEB - Genel Müdür Yrd. (2005-2011) Fortis Bank A.Ş. Genel Müdür Yrd. (2000-2005) Dışbank A.Ş. Direktör (1994-2000) Dışbank A.Ş. YöneticiMEMDUH ÖZTÜRK 2012- 2023 Bogaziçi Varlık Yönetimi A.Ş.'nin kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2000-2023 Öztürkler Yapı Malzemeleri A.Ş.'de kurucu ortak ve yönetim kurulu başkanı. 1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1982-1996 Öztürkler Yapı Ltd. kurucu. 1991-1996 Öztürkler Yapı Ltd'de kurucu ortak.HALİL ALPER AKOZ 2017-2021 Neo Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012 -halen Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2010- 2011 Nanda Petrol Üretim ve Kimya San.Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür 1996-2008 Alfa Laval Dış Tic. Ltd. Şti. İK-Bilgi İşlem ve Yönetim Müdürü 1995-1996 Demar Ltd.Şti. Genel Koordinatör 1992 senesinde Bilkent Üniversitesi İşletme fakültesi işletme mezunu.