***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.09.2023 11:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Değerleme Kuruluşları Sistem Global Danışmanlık A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 27.07.2029
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
MUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
TANJU GÜNEL (2018-Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak (2011-2015) Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014) Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. /Kurucu (Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (1995-2009) Takasbank/Yönetici EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
DR MURAT ÖGEL 2015-Devam) Consultogel/ Kurucu (2012-2014) Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği /Genel Koordinatör (2008-2010) Finans Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı (2001-2007) Yapi Kredi Portföy A.Ş./ Genel Müdür (1999-2001) HSBC Yatırım/ Bölüm Başkanı
ERGİ ŞENER (2014 - 2016) Metamorfoz Bilişim A.Ş. - Yönetici Direktör (2013 - 2014) MasterCard - İş Geliştirme Yöneticisi (2010 - 2013) Turkcell - Kıdemli Ürün Yöneticisi (2009 - 2010) Garanti Ödeme Sistemleri - CRM Yöneticisi (2007 - 2009) NTT Teknoloji A.Ş. - Genel Müdür
ECE YILDIR (2021- Devam) Law of Techs. Co. Kurucu Ortak (2016-2021) Tercan&Ildır Hukuk Bürosu Kurucu Ortak (2007-2016) Akbank T.A.Ş. Hukuk Müşavirliği- Müşavir Avukat (2004-2007) Denizbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği- Müş. Yrd. Avukat İstanbul Barosu Finans Hukuku Komisyonu 2015-2017 Başkanı ve üyesi NETBAN (New and Emerging Tech Business Angel Network 2017-2021 Başkan Yardımcısı) Istanbul Blockchain Women Yönetim Kurulu Üyesi Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) 2022 Genel Hukuk Danışmanı/Senatör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191620
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