***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 27.07.2022Değerleme Kuruluşları Sistem Global Danışmanlık A.Ş.Fonun Tasfiye Tarihi 27.07.2029Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıMUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıEMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıTANJU GÜNEL (2018-Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak (2011-2015) Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014) Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. /Kurucu (Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (1995-2009) Takasbank/Yönetici EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıDR MURAT ÖGEL 2015-Devam) Consultogel/ Kurucu (2012-2014) Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği /Genel Koordinatör (2008-2010) Finans Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı (2001-2007) Yapi Kredi Portföy A.Ş./ Genel Müdür (1999-2001) HSBC Yatırım/ Bölüm BaşkanıERGİ ŞENER (2014 - 2016) Metamorfoz Bilişim A.Ş. - Yönetici Direktör (2013 - 2014) MasterCard - İş Geliştirme Yöneticisi (2010 - 2013) Turkcell - Kıdemli Ürün Yöneticisi (2009 - 2010) Garanti Ödeme Sistemleri - CRM Yöneticisi (2007 - 2009) NTT Teknoloji A.Ş. - Genel MüdürECE YILDIR (2021- Devam) Law of Techs. Co. Kurucu Ortak (2016-2021) Tercan&Ildır Hukuk Bürosu Kurucu Ortak (2007-2016) Akbank T.A.Ş. Hukuk Müşavirliği- Müşavir Avukat (2004-2007) Denizbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği- Müş. Yrd. Avukat İstanbul Barosu Finans Hukuku Komisyonu 2015-2017 Başkanı ve üyesi NETBAN (New and Emerging Tech Business Angel Network 2017-2021 Başkan Yardımcısı) Istanbul Blockchain Women Yönetim Kurulu Üyesi Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) 2022 Genel Hukuk Danışmanı/Senatörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191620BIST