Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.09.2023 11:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Değerleme Kuruluşları Sistem Global Danışmanlık A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 27.07.2029

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
MUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
TANJU GÜNEL (2018-Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak (2011-2015) Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014) Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. /Kurucu (Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (1995-2009) Takasbank/Yönetici EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
DR MURAT ÖGEL 2015-Devam) Consultogel/ Kurucu (2012-2014) Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği /Genel Koordinatör (2008-2010) Finans Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı (2001-2007) Yapi Kredi Portföy A.Ş./ Genel Müdür (1999-2001) HSBC Yatırım/ Bölüm Başkanı
ERGİ ŞENER (2014 - 2016) Metamorfoz Bilişim A.Ş. - Yönetici Direktör (2013 - 2014) MasterCard - İş Geliştirme Yöneticisi (2010 - 2013) Turkcell - Kıdemli Ürün Yöneticisi (2009 - 2010) Garanti Ödeme Sistemleri - CRM Yöneticisi (2007 - 2009) NTT Teknoloji A.Ş. - Genel Müdür
ECE YILDIR (2021- Devam) Law of Techs. Co. Kurucu Ortak (2016-2021) Tercan&Ildır Hukuk Bürosu Kurucu Ortak (2007-2016) Akbank T.A.Ş. Hukuk Müşavirliği- Müşavir Avukat (2004-2007) Denizbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği- Müş. Yrd. Avukat İstanbul Barosu Finans Hukuku Komisyonu 2015-2017 Başkanı ve üyesi NETBAN (New and Emerging Tech Business Angel Network 2017-2021 Başkan Yardımcısı) Istanbul Blockchain Women Yönetim Kurulu Üyesi Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) 2022 Genel Hukuk Danışmanı/Senatör




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191620


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:568.167
Değişim :  0,31% |  25,25
Açılış :  8.161  
Önceki Kapanış :  8.141  
En Düşük
8.090 En Yüksek
8.190
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 2.658,00 41.512.644 % 10,00  
GLBMD 31,46 35.247.352 % 10,00  
ALCAR 822,80 61.696.748 % 10,00  
OYLUM 8,80 64.778.629 % 10,00  
ISBTR 93.006,90 1.116.083 % 10,00  
daha fazla
14:54 Alış Satış %  
Dolar 26,7851 26,7905 % 0,12  
Euro 28,7573 28,7633 % -0,30  
Sterlin 33,5202 33,6883 % -0,54  
Frank 30,0175 30,1983 % -0,43  
Riyal 7,1208 7,1565 % 0,06  
daha fazla
14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -6,78  
Altın Gr. 1.663 1.663 -5,47  
Cumhuriyet 11.260 11.430 -4,00  
Tam 11.027 11.122 -22,00  
Yarım 5.530 5.591 -2,00  
Çeyrek 2.757 2.787 -10,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,65 -0,35  
Gümüş Gr. 20,24 20,26 -0,41  
B. Petrol 88,47 88,47 -0,55  
Seans Raporu 14:54
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru