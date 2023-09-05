***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerDeğerleme Kuruluşları Sistem Global Danışmanlık A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBEKİR YENER YILDIRIM EN AZ 5 YILEMRE GÖLTEPE EN AZ 5 YILDR MUSTAFA DOĞAN Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıTİMUÇİN BİLGÖRMUSTAFA TAMERPROF. DR. GÖKHAN ÖZERTANMERİÇ ULUŞAHİNhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191777BIST