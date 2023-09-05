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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.09.2023 17:24
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Kurucu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (2015-Devam) BYY Gayrimenkul ve Yatırı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Girişim Sermayesi Yatırımları Uzmanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ – Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
MUSTAFA DOĞAN Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
TİMUÇİN BİLGÖR (2014-Devam) BUBA Yönetim Kurulu Başkanı (2018-Devam) BCB Yönetim Kurulu Başkanı (2017-Devam) Online İşler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2018-2021) İstanbul Portföy Fon Yöneticisi (2017-2021) Bosphorist GSYF - Yatırım Komitesi Üyesi (2017-2021) Bosphorist GSYF - Temsilcisi (2018-2020) Bilgi Üni. - İnovasyon ve Teknoloji Öğretim Üyesi
ORKUN DORUK DOĞRAMACI 2019-Devam) Coeus Inovasyon Teknoloji A.Ş. - Kurucu Ortak (2018-Devam) Sarp Havacılık ve Lojistik Tur. San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Sarp Yatchs - Yönettim Kurulu Üyesi (2016-Devam) Sarp Sigorta - Yönettim Kurulu Üyesi (2020-Devam) Ege Dinamik A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak (2018-2021) Eti Gıda San. Ve Tic. A.Ş - Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak
CAN KAĞITÇI BAŞI (2019 - Devam) Tiko – Ortak (2016 – Devam) ACT Venture Capital - Mentor (2016 – Devam) Türk Telekom Pilot - Mentor (2014 - Devam) Startup Grind by Google – Türkiye Ülke Direktörü (2018 - 2019) Evtiko - Tiko – Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
MUHİP ASUTAY 2021-devam Hasbiotech İlaç Sanayi AŞ. – Genel Müdür 2017-2020 Nobel İlaç A.Ş. – İş Geliştirme Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191790


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