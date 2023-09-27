***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2023 14:25
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 28.07.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197614
BIST
'
15:598.191
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -50,93
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
15:5927,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0674
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
15:5928,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0403
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
15:591.661,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.661,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.659,15
BIST En Aktif Hisseler15:59
|REEDR
|14,96
|913.474.782
|% 10,00
|
|VERUS
|196,90
|74.350.583
|% 10,00
|
|IEYHO
|5,17
|299.085.694
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|23.042.963
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.136.471.937
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|899.615.190
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|88.217.346
|% -9,99
|
|CMENT
|196,00
|1.798.616
|% -6,84
|
|KLKIM
|32,72
|451.876.463
|% -6,51
|
|BURVA
|64,40
|68.842.570
|% -6,19
|
|THYAO
|228,80
|7.727.800.374
|% 0,57
|
|TUPRS
|163,00
|6.472.843.012
|% -3,95
|
|SASA
|48,52
|3.584.001.731
|% -3,83
|
|CIMSA
|310,70
|3.541.255.131
|% 2,14
|
|ISCTR
|24,88
|3.490.224.710
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,24
|1.636.116.226
|% -3,14
|
|EKGYO
|7,99
|2.167.963.249
|% -0,37
|
|KATMR
|2,44
|550.420.439
|% 6,09
|
|SKBNK
|6,58
|1.282.962.969
|% 1,23
|
|ADESE
|2,42
|473.433.849
|% -0,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3045
|27,3110
|% 0,25
|
|Euro
|28,8219
|28,8429
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,0815
|33,2474
|% 0,29
|
|Frank
|29,6380
|29,8165
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2588
|7,2952
|% 0,34
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-9,14
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.459
|-50,00
|
|Tam
|11.055
|11.130
|-28,00
|
|Yarım
|5.544
|5.588
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|1,32
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14SARKY
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 053 adet işlem
-
16:13TDGYO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 10.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 593, 491 adet işlem
-
16:11ULKER
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 93.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 940, 379 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 95, 611.00 milyon TL de
-
16:10OSMEN
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 243.60 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 180 adet işlem