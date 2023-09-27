***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2023 14:26
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 27.07.2023
Fonun Tasfiye Tarihi 27.07.2030
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197615
BIST
'
15:598.191
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -50,93
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
15:5927,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0674
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
15:5928,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0403
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
15:591.661,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.661,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.659,15
BIST En Aktif Hisseler15:57
|REEDR
|14,96
|913.958.140
|% 10,00
|
|IEYHO
|5,17
|299.456.363
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.136.471.937
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|135.001.859
|% 10,00
|
|KRSTL
|10,12
|155.682.856
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|899.712.376
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|88.217.346
|% -9,99
|
|CMENT
|196,00
|1.798.616
|% -6,84
|
|KLKIM
|32,68
|453.414.032
|% -6,63
|
|SNKRN
|27,66
|2.573.123
|% -6,17
|
|THYAO
|228,70
|7.735.324.921
|% 0,53
|
|TUPRS
|162,90
|6.492.297.298
|% -4,01
|
|SASA
|48,58
|3.593.632.988
|% -3,71
|
|CIMSA
|312,20
|3.547.082.373
|% 2,63
|
|ISCTR
|24,88
|3.497.128.334
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,24
|1.638.196.635
|% -3,14
|
|EKGYO
|8,00
|2.176.905.011
|% -0,25
|
|KATMR
|2,45
|551.172.891
|% 6,52
|
|SKBNK
|6,61
|1.301.059.230
|% 1,69
|
|ADESE
|2,42
|474.207.584
|% -0,82
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3037
|27,3099
|% 0,24
|
|Euro
|28,8200
|28,8336
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,0735
|33,2394
|% 0,27
|
|Frank
|29,6414
|29,8199
|% 0,14
|
|Riyal
|7,2618
|7,2982
|% 0,38
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-8,86
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|11.286
|11.457
|-52,00
|
|Tam
|11.059
|11.132
|-26,00
|
|Yarım
|5.546
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,97
|19,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|1,35
|
Seans Raporu
15:57
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-
16:11ULKER
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 93.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 940, 379 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 95, 611.00 milyon TL de
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16:10OSMEN
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 243.60 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 180 adet işlem
-
16:09HEKTS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 526, 957 adet işlem
-
16:07ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 472 adet işlem