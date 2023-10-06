***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2023 10:01
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
MUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
METİN LEVİ Metin LEVI Michigan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu, İş hayatı: BEYBI Eldiven(1983-Devam) Yönetim Kurulu Başkanı SUNJUT- (1989-2010) Yönetim Kurulu Başkanı SUN PLAZA (2005-Devam) Yönetim Kurulu Başkanı SUN TURİZM(2008-Devam) Yönetim Kurulu Başkanı ERGİS GÜVENLİK AŞ. (2000-Devam) Yönetim Kurulu Başkanı SUN CEVİZ (2015-Devam) Yönetim Kurulu Başkanı Elor HOLDİNG (2004-Devam) Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200631
BIST
'
12:398.482
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,16
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3927,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0748
|Açılış
|: 27,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3929,1569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0266
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:391.617,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.617,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:39
|BFREN
|9.867,50
|1.147.975.841
|% 10,00
|
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|BJKAS
|46,18
|60.775.451
|% -4,98
|
|ICUGS
|9,02
|3.801.624
|% -4,85
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|THYAO
|240,60
|2.944.583.940
|% -0,37
|
|EREGL
|44,68
|2.398.486.671
|% 0,95
|
|KCHOL
|158,70
|2.073.328.262
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|ZOREN
|7,06
|1.258.638.926
|% 1,15
|
|IHLAS
|1,36
|200.091.106
|% 4,62
|
|SKBNK
|7,13
|1.034.916.857
|% 2,30
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,46
|
|Cumhuriyet
|11.142
|11.311
|22,00
|
|Tam
|10.905
|10.997
|-10,00
|
|Yarım
|5.469
|5.515
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.726
|2.758
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,61
|18,63
|0,04
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,07
|