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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.10.2023 16:34
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
DR MUSTAFA DOĞAN Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ? Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. ? Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. ? Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2016) - Bosphorus Capital Portfoy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve YK Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ ? Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ? Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi (2006?2012) Ernst & Young ? Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri - Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
BEKİR YENER YILDIRIM Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (2015-Devam) BYY Gayrimenkul ve Yatırım Finansmanı Dan. Hiz. A.Ş. ? Yönetim Kurulu Başkanı (2011-2017) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği - Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı 3. EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
BÜLENT İLHAN (1997- Devam) Güneş Gıda İnşaat Turizm Taşımacılık Ltd. Şti. - %100 hissedarı ve genel müdürü (2011- Devam) Güneş Eğitim Ticaret Ltd. Şti. -%100 hissedarı ve yönetim kurulu başkanı (2018- Devam) Gunes GmbH-- %100 hissedarı ve genel müdürü (2021- Devam) Karbontürk Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.- %100 hissedarı ve genel müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204324


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