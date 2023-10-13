***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2023 16:42
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
13.10.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206008
BIST
'
17:228.186
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -73,04
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:2227,8139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0882
|Açılış
|: 21,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:2229,2679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 20,2031
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4798
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:221.710,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 44,51
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ERBOS
|237,60
|689.011.479
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,30
|337.508.720
|% -9,89
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|223,90
|5.337.620.586
|% -0,53
|
|PETKM
|24,24
|4.812.766.225
|% 3,59
|
|BRSAN
|1.017,20
|4.575.061.672
|% 2,92
|
|TUPRS
|148,00
|4.108.720.720
|% 0,54
|
|ASELS
|43,26
|3.559.416.863
|% 0,37
|
|EKGYO
|7,75
|2.141.667.253
|% -2,27
|
|ZOREN
|6,35
|1.651.992.828
|% 0,32
|
|PETKM
|24,24
|4.812.766.225
|% 3,59
|
|YKBNK
|18,83
|3.354.661.653
|% -2,74
|
|ODAS
|13,68
|2.302.281.306
|% 1,11
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8054
|27,8139
|% 0,32
|
|Euro
|29,2525
|29,2679
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|47,07
|
|Altın Gr.
|1.711
|1.711
|44,51
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.541
|11.627
|200,00
|
|Yarım
|5.788
|5.836
|101,00
|
|Çeyrek
|2.885
|2.918
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,70
|
|B. Petrol
|88,87
|88,87
|2,87
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU100
Endeks 8, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 91, 159.00 milyon TL de
-
17:37HALKB
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 607, 326 adet işlem
-
17:34AYES
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 386 adet işlem
-
17:33HALKB
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 496, 965 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, KCHOL