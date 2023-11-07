***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.11.2023 16:08
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215025
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0643
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0221
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.799,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,80
|Açılış
|: 1.799,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4972
|28,5014
|% 0,22
|
|Euro
|30,4798
|30,4894
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,9542
|35,1295
|% -0,12
|
|Frank
|31,5374
|31,7274
|% 0,09
|
|Riyal
|7,5749
|7,6129
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|899,11
|901,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,21
|1.072,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,83
|82,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.965,06
|1.965,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
BURCE, AVTUR, BRKVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında