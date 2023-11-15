***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına gecelik mevduatta veya para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle, bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi yapay zekaya dayalı algoritma stratejileri kullanarak, yatırımcılara reel getiri sağlanmasıdır. Bu strateji çerçevesinde yapay zeka tabanlı yazılım ve/veya yazılımlar kullanılır. Derin öğrenme/yapay sinir ağları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, Yurt içinde işlem gören ortaklık payları fonun ana yatırım odağını oluşturmaktadır. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218210BIST