***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.12.2023 11:43
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222256
BIST
'
11:448.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 7,72
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4428,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0062
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4431,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0107
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:441.891,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.891,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:44
|EKOS
|36,30
|109.702.629
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|631.247.054
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.692.532
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|LIDER
|170,30
|142.709.609
|% -6,43
|
|DAPGM
|33,40
|281.163.801
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,10
|3.957.465
|% -5,76
|
|THYAO
|260,50
|2.249.427.704
|% -0,57
|
|CANTE
|21,42
|1.427.201.653
|% 4,08
|
|ISCTR
|22,64
|1.199.906.339
|% -0,18
|
|KCHOL
|144,60
|1.110.754.587
|% 1,26
|
|ASELS
|49,70
|1.087.550.745
|% 1,22
|
|ADESE
|2,02
|140.681.418
|% 1,51
|
|CANTE
|21,42
|1.427.201.653
|% 4,08
|
|EKGYO
|7,44
|422.720.152
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,64
|1.199.906.339
|% -0,18
|
|YKBNK
|20,40
|697.260.115
|% -0,58
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8878
|28,9081
|% -0,02
|
|Euro
|31,3261
|31,3360
|% -0,03
|
|Sterlin
|36,3829
|36,5654
|% -0,09
|
|Frank
|32,9637
|33,1623
|% -0,05
|
|Riyal
|7,6843
|7,7229
|% -0,01
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|912,73
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,76
|976,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,39
|2.034,69
|% 0,66
|