***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.12.2023 11:43
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222258
BIST
'
11:448.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 7,72
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4428,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0062
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4431,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0107
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:441.891,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.891,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|EKOS
|36,30
|109.524.106
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|630.851.189
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.686.117
|% -10,00
|
|MTRYO
|8,00
|3.945.003
|% -6,92
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|LIDER
|170,40
|137.110.719
|% -6,37
|
|DAPGM
|33,44
|281.040.278
|% -6,17
|
|THYAO
|260,25
|2.213.377.334
|% -0,67
|
|CANTE
|21,50
|1.413.757.225
|% 4,47
|
|ISCTR
|22,70
|1.188.270.551
|% 0,09
|
|KCHOL
|144,70
|1.095.302.489
|% 1,33
|
|ASELS
|49,72
|1.075.552.700
|% 1,26
|
|ADESE
|2,02
|140.585.810
|% 1,51
|
|CANTE
|21,50
|1.413.757.225
|% 4,47
|
|EKGYO
|7,44
|422.645.655
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,70
|1.188.270.551
|% 0,09
|
|YKBNK
|20,40
|683.251.799
|% -0,58
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8980
|28,9081
|% -0,02
|
|Euro
|31,3127
|31,3263
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,4026
|36,5852
|% -0,04
|
|Frank
|32,9768
|33,1755
|% -0,01
|
|Riyal
|7,6860
|7,7246
|% 0,01
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|912,52
|915,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,47
|975,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,02
|2.034,29
|% 0,66
|