***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.12.2023 17:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST
ISIN Kodu TRYVVGS00560
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224104
BIST
'
18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0562
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1174
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.867,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -18,95
|Açılış
|: 1.867,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.866,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|YAPRK
|245,30
|139.923.732
|% 10,00
|
|TURGG
|605,00
|50.807.495
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|35.770.032
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|84.247.553
|% 9,97
|
|KRGYO
|50,40
|70.496.878
|% -10,00
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|HATEK
|13,46
|93.210.460
|% -9,97
|
|SAMAT
|56,25
|13.638.206
|% -9,93
|
|EKOS
|39,88
|527.057.074
|% -9,16
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,90
|2.436.033.992
|% 3,13
|
|TTKOM
|26,52
|1.923.443.995
|% 0,68
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|ASTOR
|104,10
|1.548.519.334
|% -2,16
|
|EKGYO
|7,90
|2.436.033.992
|% 3,13
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,62
|136.433.431
|% -2,41
|
|TTKOM
|26,52
|1.923.443.995
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9699
|28,9772
|% 0,20
|
|Euro
|31,1495
|31,1647
|% -0,32
|
|Sterlin
|36,2115
|36,3932
|% -0,24
|
|Frank
|32,7640
|32,9614
|% -0,42
|
|Riyal
|7,7005
|7,7391
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|917,97
|919,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,85
|951,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,84
|75,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,75
|2.005,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem