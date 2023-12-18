***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi,sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini arttırmak temel amacıyla ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yaparak ve bu stratejiyi türev enstrümanlarla da destekleyerek orta ve uzun vadede yatırımcılarına yüksek getiri sağlanmasıdır. RİSK DEĞERİ 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226450BIST