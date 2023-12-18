***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.12.2023 14:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi,sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini arttırmak temel amacıyla ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yaparak ve bu stratejiyi türev enstrümanlarla da destekleyerek orta ve uzun vadede yatırımcılarına yüksek getiri sağlanmasıdır. RİSK DEĞERİ 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226450
BIST
'
16:287.889
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -104,88
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2829,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0809
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:2831,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1487
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:281.891,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.891,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:26
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.543.571
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.612.949
|% 9,93
|
|ORMA
|137,30
|5.361.153
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.780.132
|% -10,00
|
|CATES
|55,00
|633.808.694
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.904.556
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.803.490
|% -9,83
|
|KONKA
|48,12
|363.601.258
|% -9,55
|
|ISCTR
|24,72
|5.638.007.056
|% 1,39
|
|THYAO
|248,30
|4.863.385.035
|% -1,95
|
|YKBNK
|21,58
|3.044.979.248
|% -0,28
|
|EREGL
|42,38
|2.849.516.424
|% 1,15
|
|AKBNK
|39,54
|2.832.512.162
|% 1,13
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.803.490
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,72
|5.638.007.056
|% 1,39
|
|YKBNK
|21,58
|3.044.979.248
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,43
|815.910.666
|% 0,27
|
|MOBTL
|4,66
|404.633.519
|% -9,34
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0531
|29,0633
|% 0,29
|
|Euro
|31,7570
|31,7699
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,6904
|36,8744
|% 0,19
|
|Frank
|33,3644
|33,5654
|% 0,64
|
|Riyal
|7,7227
|7,7615
|% 0,27
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,43
|957,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,02
|1.189,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,07
|2.024,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:41XU100
Endeks 7, 889 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 262.00 milyon TL de
-
16:41DMRGD
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 310, 694 adet işlem
-
16:40KLMSN
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 295 adet işlem
-
16:39SKYMD
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 903, 208 adet işlem
-
16:38KZGYO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 322 adet işlem