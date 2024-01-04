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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2024 17:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN "2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğaziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı" 30 SPL3/TUREV
DİLAVER ERGİN "2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2017-2020 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası Uzman" 12 SPL3/TUREV
DİLEK SEL SPL3/TUREV
KADİR CAN KIZILKANAT Eki 2018 - Kas 2018 BİLGİ SİSTEM DENETİM KPMG TÜRKİYE, İSTANBUL Ara 2018 - Tem 2020 UZMAN YARDIMCISI TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İSTANBUL Ağu 2020 – Eki 2021 PORTFÖY YÖNETİCİ YARDIMCISI-PAZARLAMA VE SATIŞ SORUMLUSU Eğitimler MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İSTANBUL Kas 2021 – Oca 2023 PORTFÖY YÖNETİCİ YARDIMCISI MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., İSTANBUL Oca 2023 – devam ediyor PORTFÖY YÖNETİCİ YARDIMCISI NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., İSTANBUL 5 SPL3/TUREV




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232508


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