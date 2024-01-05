***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN "2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğaziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı" 30 SPL3/TUREVDİLAVER ERGİN "2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2017-2020 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası Uzman" 12 SPL3/TUREVDİLEK SEL SPL3/TUREVKADİR CAN KIZILKANAT 2018 - 2018 KPMG 2018 - 2020 TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2020 - 2021 MEKSA YATIRIM 2021 -2023 MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 2023 - NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 5 SPL3/TUREVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233097BIST