***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2024 15:58
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN "2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğaziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı" 30 SPL3/TUREV
DİLAVER ERGİN "2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2017-2020 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası Uzman" 12 SPL3/TUREV
DİLEK SEL SPL3/TUREV
KADİR CAN KIZILKANAT 2018 - 2018 KPMG 2018 - 2020 TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2020 - 2021 MEKSA YATIRIM 2021 -2023 MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 2023 - NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 5 SPL3/TUREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233097
BIST
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16:327.562
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 14,26
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
16:3229,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0886
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
16:3232,5956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0889
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
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32,7877
En Düşük
32,4836
16:321.945,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,60
|Açılış
|: 1.945,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
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1.966,57
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler16:32
|AYCES
|715,00
|127.421.754
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.812.435
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|305.110.780
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.592.424
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|SANEL
|28,32
|9.426.990
|% -6,53
|
|VKING
|29,58
|32.912.968
|% -5,80
|
|GUBRF
|152,60
|2.505.571.815
|% -5,57
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|234,90
|4.420.723.268
|% 0,69
|
|ISCTR
|23,04
|2.536.181.424
|% 0,35
|
|GUBRF
|152,60
|2.505.571.815
|% -5,57
|
|YKBNK
|19,89
|2.062.163.584
|% -0,10
|
|AKBNK
|36,48
|1.896.164.940
|% 0,50
|
|ZOREN
|4,51
|1.187.754.558
|% 6,12
|
|EKGYO
|7,47
|1.314.813.098
|% 2,89
|
|QUAGR
|4,17
|509.549.818
|% -1,18
|
|ISCTR
|23,04
|2.536.181.424
|% 0,35
|
|BEGYO
|3,63
|378.891.395
|% 6,45
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8376
|29,8433
|% 0,30
|
|Euro
|32,5804
|32,5956
|% -0,27
|
|Sterlin
|37,5782
|37,7666
|% -0,11
|
|Frank
|34,7376
|34,9469
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9316
|7,9714
|% 0,28
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|945,54
|949,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,64
|1.031,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,28
|2.030,61
|% 0,66
|