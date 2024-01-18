***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2024 16:02
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 18/01/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241378
BIST
'
17:558.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,81
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.037
En Yüksek
8.117
17:5530,1337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0036
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5532,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:551.950,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.950,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:53
|HLGYO
|2,62
|83.484.492
|% 48,02
|
|VRGYO
|30,80
|219.408.695
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.531.996
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.368.195
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|SURGY
|41,78
|1.240.817.271
|% -10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.946.553.877
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.450.337
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,44
|356.353.512
|% -8,45
|
|ASTOR
|112,50
|6.350.792.261
|% 9,97
|
|THYAO
|252,50
|5.745.311.628
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,06
|5.444.551.245
|% 1,48
|
|SASA
|36,64
|4.898.413.457
|% 8,53
|
|YKBNK
|22,34
|3.802.727.270
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,95
|2.304.242.689
|% 1,94
|
|ISCTR
|26,06
|5.444.551.245
|% 1,48
|
|YKBNK
|22,34
|3.802.727.270
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,46
|632.180.091
|% 1,59
|
|SASA
|36,64
|4.898.413.457
|% 8,53
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1312
|30,1359
|% 0,02
|
|Euro
|32,8045
|32,8223
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0366
|38,2273
|% -0,17
|
|Frank
|34,5542
|34,7624
|% -0,44
|
|Riyal
|8,0124
|8,0526
|% 0,04
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|900,21
|901,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,40
|943,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,91
|77,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,30
|2.013,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:53
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, KOZAL
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