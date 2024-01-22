***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2024 11:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, BİST Pay Piyasası başta olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20?dir. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241856
BIST
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13:018.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,72
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.061
13:0130,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0398
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2432
En Düşük
30,1539
13:0132,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0379
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
13:011.965,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.965,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TETMT
|4.180,00
|21.879.263
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.700.882
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|GSRAY
|6,84
|158.994.533
|% 9,97
|
|KFEIN
|98,75
|257.906.757
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|10.040.237
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|845.479.064
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|2.974.568
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,02
|29.648.600
|% -4,62
|
|THYAO
|256,25
|3.508.996.253
|% 2,40
|
|SASA
|38,86
|2.165.619.163
|% 3,35
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|TUPRS
|141,80
|1.539.315.949
|% 1,79
|
|AKBNK
|40,30
|1.529.269.310
|% -1,52
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|ADESE
|2,49
|174.131.543
|% 7,79
|
|AKFGY
|1,92
|130.206.905
|% 2,67
|
|PETKM
|20,20
|1.159.268.452
|% 1,92
|
|YKBNK
|21,94
|1.232.996.797
|% -0,99
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2374
|30,2424
|% 0,14
|
|Euro
|32,9697
|32,9819
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3020
|38,4941
|% 0,14
|
|Frank
|34,7163
|34,9255
|% 0,20
|
|Riyal
|8,0383
|8,0786
|% 0,13
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|896,35
|896,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|917,90
|922,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,11
|2.021,40
|% 0,66
|