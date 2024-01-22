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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.01.2024 11:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, BİST Pay Piyasası başta olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20?dir. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241856


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TETMT 4.180,00 21.879.263 % 10,00  
BURVA 86,45 28.700.882 % 9,99  
DIRIT 13,55 1.104.488 % 9,98  
GSRAY 6,84 158.994.533 % 9,97  
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Platin 896,35 896,71 % 0,66  
Paladyum 917,90 922,59 % 0,66  
Brent Pet. 78,49 78,49 % 0,66  
Altın Ons 2.021,11 2.021,40 % 0,66  
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