***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.03.2024 08:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi Fon toplam değerinin enaz %80'I devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258259
BIST
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11:588.969
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -100,28
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5832,0976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0442
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5835,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0654
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:582.227,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,71
|Açılış
|: 2.227,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ARTMS
|54,25
|78.184.992
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|61.130.163
|% 10,00
|
|LMKDC
|33,08
|931.785.439
|% 9,97
|
|DOBUR
|162,10
|31.919.643
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|472.304.172
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|DERIM
|29,10
|17.161.949
|% -8,38
|
|UZERB
|331,00
|2.400.412
|% -7,99
|
|IZINV
|54,50
|24.094.419
|% -7,47
|
|THYAO
|275,00
|2.241.050.369
|% -0,18
|
|EREGL
|45,00
|1.810.608.424
|% -0,62
|
|YKBNK
|22,30
|1.555.627.616
|% -4,29
|
|VESTL
|84,90
|1.346.482.820
|% 0,53
|
|ISCTR
|10,80
|1.253.672.413
|% -2,44
|
|ISCTR
|10,80
|1.253.672.413
|% -2,44
|
|YKBNK
|22,30
|1.555.627.616
|% -4,29
|
|EKGYO
|10,65
|529.365.162
|% -1,11
|
|ZOREN
|5,25
|251.507.997
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,78
|117.171.286
|% -2,46
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0907
|32,0976
|% 0,14
|
|Euro
|35,1017
|35,1155
|% 0,19
|
|Sterlin
|41,4923
|41,7003
|% -0,76
|
|Frank
|36,9272
|37,1123
|% -0,87
|
|Riyal
|8,6494
|8,6928
|% -0,73
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|932,03
|933,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,34
|1.054,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,64
|2.157,95
|% 0,66
|