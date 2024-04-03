***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ŞISIN Kodu TRYVVGS00636Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 30 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı elde etmek amacıyla başta sanayi ve endüstriyel taşınmazlar ile ticari taşınmazlar olmak üzere, Kurul düzenlemelerinde uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Yukarıda belirtilen %80 oranının hesaplanmasına dahil olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266184BIST