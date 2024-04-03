***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.04.2024 11:23
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş
ISIN Kodu TRYVVGS00636
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 30 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı elde etmek amacıyla başta sanayi ve endüstriyel taşınmazlar ile ticari taşınmazlar olmak üzere, Kurul düzenlemelerinde uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Yukarıda belirtilen %80 oranının hesaplanmasına dahil olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266184
BIST
'
15:518.979
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,22
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:5131,9407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1063
|Açılış
|: 31,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:5134,4857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0639
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:512.334,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -15,57
|Açılış
|: 2.334,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:51
|PATEK
|117,70
|653.764.250
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.475.043.127
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|JANTS
|315,25
|767.308.272
|% 9,94
|
|PEKGY
|10,09
|965.879.175
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.406.922
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|EKIZ
|60,25
|1.332.311
|% -9,94
|
|POLHO
|13,55
|309.001.584
|% -9,85
|
|THYAO
|297,50
|8.143.582.732
|% 0,17
|
|ISCTR
|11,67
|4.263.531.029
|% 2,10
|
|SAHOL
|81,55
|2.969.728.161
|% -4,51
|
|ZOREN
|5,50
|2.745.797.796
|% -8,18
|
|TUPRS
|164,00
|2.703.168.437
|% -6,71
|
|ZOREN
|5,50
|2.745.797.796
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,67
|4.263.531.029
|% 2,10
|
|PEKGY
|10,09
|965.879.175
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,04
|787.196.794
|% 1,01
|
|YKBNK
|27,76
|2.356.114.986
|% -4,34
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9355
|31,9407
|% -0,33
|
|Euro
|34,4788
|34,4857
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,9778
|40,1782
|% -1,43
|
|Frank
|34,9764
|35,1517
|% -1,51
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,39
|26,43
|% 0,66
|
|Platin
|927,50
|928,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,30
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,80
|89,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.273,43
|2.273,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06KTLEV
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 124.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 098 adet işlem
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16:04AKSA
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 91.50 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 721 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 58 kaybederek (% -0.90 ) 9, 717
-
16:03XU100
Endeks 8, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 62, 557.00 milyon TL de
-
16:03SELVA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 650, 814 adet işlem