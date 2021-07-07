***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 17:24
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,28
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,28
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
14904,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 34,49
- Kurucu (%)
% 34,49
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 28,28
d) Diğer Giderler (%)
% 34,07
Açıklamalar
NZT Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947836
BIST
18:001.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:008,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0010,2697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:00505,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,08
|Açılış
|: 505,02
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUREX
|10,52
|19.898.790
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.142.306
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.349.817
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.635.070
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,81
|68.800.922
|% 8,93
|
|TKURU
|215,20
|8.061.932
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,10
|1.491.738
|% -9,78
|
|DENGE
|2,15
|2.249.992
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|534.280
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,25
|183.832.104
|% -6,02
|
|GARAN
|8,70
|1.339.560.987
|% 1,05
|
|THYAO
|13,84
|774.155.709
|% -0,29
|
|KRDMD
|7,13
|720.540.629
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,37
|700.506.433
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|600.994.256
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|600.994.256
|% 2,70
|
|GARAN
|8,70
|1.339.560.987
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,25
|183.832.104
|% -6,02
|
|AKBNK
|5,37
|700.506.433
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|720.540.629
|% 3,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6959
|8,6990
|% 0,15
|
|Euro
|10,2623
|10,2656
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9481
|12,0080
|% -0,02
|
|Frank
|9,3637
|9,4202
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% 0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,42
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|73,29
|73,29
|-1,24
|
Seans Raporu
18:00
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17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
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17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
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17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem