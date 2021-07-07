***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 17:25
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,77
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,77
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
95211,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 80,31
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,31
- Kurucu (%)
% 80,31
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,84
d) Diğer Giderler (%)
% 11,05
Açıklamalar
NSK Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947838
BIST
17:121.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:128,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:1210,2746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:12504,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 504,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TUREX
|10,52
|19.851.198
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,15
|84.373.749
|% 9,78
|
|IDGYO
|1,92
|25.222.868
|% 9,71
|
|KAPLM
|21,20
|9.949.140
|% 9,39
|
|PRKAB
|12,75
|39.371.140
|% 8,42
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|1.119.199.449
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,16
|663.164.353
|% 3,47
|
|THYAO
|13,90
|629.251.895
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,38
|613.903.896
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|505.404.363
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|505.404.363
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|175.867.625
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|1.119.199.449
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,38
|613.903.896
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,16
|663.164.353
|% 3,47
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7050
|8,7108
|% 0,28
|
|Euro
|10,2673
|10,2746
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9622
|12,0222
|% 0,10
|
|Frank
|9,3657
|9,4221
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3133
|2,3249
|% 0,19
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,02
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27KRDMB
Yüzde 6.60 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 799, 618 adet işlem
-
17:26BASGZ
Yüzde 5.24 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 765, 880 adet işlem
-
17:25BASGZ
Yüzde 5.16 oranında artışla 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 765, 223 adet işlem
-
17:24IZFAS
Yüzde 6.98 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 746, 503 adet işlem
-
17:23KRDMA
Yüzde 5.56 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 919, 498 adet işlem