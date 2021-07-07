***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 17:25
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,51
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
12521,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 10,99
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 30,06
- Kurucu (%)
% 10,99
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,07
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 24,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 19,96
d) Diğer Giderler (%)
% 25,18
Açıklamalar
OSF Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947839
BIST
17:211.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:218,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:2110,2680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:21504,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,97
|Açılış
|: 504,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:21
|TUREX
|10,52
|19.854.638
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.226.199
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,01
|85.656.738
|% 8,69
|
|AGYO
|2,27
|34.087.073
|% 8,61
|
|PRKAB
|12,76
|39.592.613
|% 8,50
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,72
|1.129.617.133
|% 1,28
|
|KRDMD
|7,15
|665.430.627
|% 3,32
|
|THYAO
|13,89
|636.495.405
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,38
|624.740.829
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,27
|505.764.502
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|505.764.502
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|176.169.363
|% -6,02
|
|GARAN
|8,72
|1.129.617.133
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,38
|624.740.829
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|665.430.627
|% 3,32
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7028
|8,7058
|% 0,23
|
|Euro
|10,2569
|10,2680
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9617
|12,0217
|% 0,09
|
|Frank
|9,3656
|9,4220
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3140
|2,3256
|% 0,22
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,02
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.395
|5,00
|
|Tam
|3.327
|3.410
|0,79
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|0,38
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|-0,28
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:34EUKYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 856, 506 adet işlem
-
17:33PRKAB
Yüzde 8.84 oranında artışla 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 194, 362 adet işlem
-
17:32BNTAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 365, 189 adet işlem
-
17:31TUCLK
Yüzde 8.69 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 339, 400 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 65 artarak (% 0.65 ) 1, 498