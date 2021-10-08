***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 16:26
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,735
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,98
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,98
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
758888,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 60,66
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,1
- Kurucu (%)
% 60,66
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,44
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,89
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,61
d) Diğer Giderler (%)
% 3,41
Açıklamalar
NZH 2021 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968755
BIST
16:101.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.404
En Düşük
1.394
16:108,9036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:1010,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0247
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
16:10508,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,53
|Açılış
|: 508,19
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
508,69
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:10
|MAALT
|179,30
|25.114.559
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.630.017
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.244.340
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.344.131
|% 9,99
|
|AYCES
|54,90
|4.156.676
|% 9,80
|
|SEYKM
|14,58
|2.687.196
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.091.231
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|220.716.771
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,46
|198.665.229
|% -9,73
|
|GARAN
|9,43
|894.754.214
|% 0,43
|
|THYAO
|14,24
|720.145.637
|% 0,85
|
|PETKM
|6,18
|708.193.994
|% -0,80
|
|SASA
|27,80
|707.906.158
|% 4,04
|
|ASELS
|15,54
|650.563.483
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,78
|357.852.332
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|336.644.635
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|708.193.994
|% -0,80
|
|DOHOL
|2,57
|263.975.630
|% -0,39
|
|GARAN
|9,43
|894.754.214
|% 0,43
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8977
|8,9036
|% 0,32
|
|Euro
|10,2934
|10,3000
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0960
|12,1567
|% 0,47
|
|Frank
|9,5609
|9,6185
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3639
|2,3758
|% 0,24
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|22,89
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,33
|
|Cumhuriyet
|3.361
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.346
|3.432
|29,79
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|14,41
|
|Çeyrek
|811
|830
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,15
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,70
|