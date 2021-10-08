***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 16:26
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,16
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,18
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
353394,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 86,04
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,04
- Kurucu (%)
% 86,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,92
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,26
d) Diğer Giderler (%)
% 5,78
Açıklamalar
NSK 2021 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968756
BIST
17:401.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:408,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:4010,3310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0557
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:40504,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,66
|Açılış
|: 504,32
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:40
|MAALT
|179,30
|25.281.487
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.352.773
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,94
|5.565.332
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.892.089
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.389.553
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.784.791
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,60
|254.463.108
|% -9,34
|
|GARAN
|9,32
|1.318.053.846
|% -0,75
|
|ASELS
|15,71
|1.035.904.674
|% 1,29
|
|SASA
|27,40
|894.763.029
|% 2,54
|
|THYAO
|14,13
|860.409.995
|% 0,07
|
|PETKM
|6,17
|793.317.569
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|407.824.838
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|421.076.698
|% -0,42
|
|GARAN
|9,32
|1.318.053.846
|% -0,75
|
|PETKM
|6,17
|793.317.569
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,56
|285.643.173
|% -0,78
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9243
|8,9266
|% 0,58
|
|Euro
|10,3263
|10,3310
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,1402
|12,2011
|% 0,84
|
|Frank
|9,5889
|9,6467
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3723
|2,3842
|% 0,60
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,60
|
|Altın Gr.
|507
|507
|5,99
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,12
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|
Seans Raporu
17:40
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17:51OYLUM
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 469, 186 adet işlem
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17:50ACSEL
Yüzde 4.13 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 090, 653 adet işlem
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17:49PKART
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17:46PKART
Yüzde 5.12 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 263 adet işlem
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, GARAN