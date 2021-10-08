***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 16:26
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,76
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,77
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
23784,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 15,84
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 30,32
- Kurucu (%)
% 30,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 21,22
c) Saklama Ücreti (%)
% 24,69
d) Diğer Giderler (%)
% 23,78
Açıklamalar
OSF 2021 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968757
BIST
17:141.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:148,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0597
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:1410,3387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0634
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:14507,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,82
|Açılış
|: 507,49
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MAALT
|179,30
|25.257.999
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.414.211
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.482.608
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.538
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.850.580
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.257.139
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.396.575
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|234.842.169
|% -8,73
|
|GARAN
|9,34
|1.218.614.212
|% -0,53
|
|ASELS
|15,80
|973.168.934
|% 1,87
|
|SASA
|27,50
|861.843.618
|% 2,92
|
|THYAO
|14,16
|818.009.479
|% 0,28
|
|PETKM
|6,20
|757.523.604
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,79
|381.675.980
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,38
|403.136.654
|% -0,42
|
|GARAN
|9,34
|1.218.614.212
|% -0,53
|
|PETKM
|6,20
|757.523.604
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,56
|279.548.591
|% -0,78
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9334
|8,9344
|% 0,67
|
|Euro
|10,3344
|10,3394
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1396
|12,2005
|% 0,83
|
|Frank
|9,5868
|9,6445
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3737
|2,3856
|% 0,66
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|15,63
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,16
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|1,11
|
Seans Raporu
17:12
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