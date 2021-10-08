***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 16:26
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,51
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
299287,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,47
- Kurucu (%)
% 74,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 2,52
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 15,64
d) Diğer Giderler (%)
% 6,89
Açıklamalar
NBZ 2021 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968758
BIST
17:281.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:288,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:2810,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0567
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:28506,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,38
|Açılış
|: 505,92
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MAALT
|179,30
|25.277.542
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.495.895
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.557
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.874.287
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.299.004
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.703.435
|% -9,87
|
|TGSAS
|15,20
|4.305.582
|% -8,49
|
|GARAN
|9,32
|1.294.929.287
|% -0,75
|
|ASELS
|15,73
|1.021.942.615
|% 1,42
|
|SASA
|27,50
|877.846.532
|% 2,92
|
|THYAO
|14,12
|850.409.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|783.482.490
|% -1,12
|
|EKGYO
|1,78
|407.623.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|420.708.183
|% -0,42
|
|GARAN
|9,32
|1.294.929.287
|% -0,75
|
|PETKM
|6,16
|783.482.490
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,57
|284.524.092
|% -0,39
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9240
|8,9296
|% 0,62
|
|Euro
|10,3269
|10,3320
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1506
|12,2115
|% 0,92
|
|Frank
|9,5973
|9,6551
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3750
|2,3869
|% 0,71
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,68
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,12
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|1,30
|
Seans Raporu
17:28
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, GARAN
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 68 artarak (% 0.14 ) 1, 227
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17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, AYCES, MAALT, AVGYO, MERIT, DOBUR
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17:42
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