***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 17:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,82
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,83
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13579,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 11,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 11,1
- Kurucu (%)
% 11,1
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 54,51
d) Diğer Giderler (%)
% 26,53
Açıklamalar
NZT 2022 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095406
BIST
17:325.396
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 279,52
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.401
En Düşük
4.961
17:3218,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:3219,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0341
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:321.112,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.112,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BTCIM
|39,16
|43.577.889
|% 10,00
|
|ORCAY
|8,25
|46.528.635
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.072.492
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.082.108
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.943.440
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|29,16
|306.807.760
|% -8,30
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|ULUSE
|191,10
|51.769.413
|% -5,63
|
|ULUFA
|7,06
|38.204.538
|% -5,49
|
|EREGL
|42,12
|11.799.691.231
|% 5,09
|
|THYAO
|142,90
|10.361.883.388
|% 5,70
|
|ASELS
|63,85
|8.309.895.411
|% 8,40
|
|KRDMD
|19,55
|6.579.562.297
|% 8,61
|
|EKGYO
|9,24
|5.151.540.510
|% 8,96
|
|EKGYO
|9,24
|5.151.540.510
|% 8,96
|
|KRDMD
|19,55
|6.579.562.297
|% 8,61
|
|YKBNK
|10,96
|3.389.180.726
|% 4,58
|
|EREGL
|42,12
|11.799.691.231
|% 5,09
|
|SKBNK
|2,88
|710.174.942
|% 5,49
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7537
|18,7673
|% 0,02
|
|Euro
|19,7135
|19,7303
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,2628
|22,3744
|% -0,11
|
|Frank
|19,9261
|20,0461
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9740
|4,9989
|% -0,06
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|10,01
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|7,01
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.553
|7.626
|38,00
|
|Yarım
|3.658
|3.728
|19,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.864
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,21
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|1,45
|
Seans Raporu
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17:47GMTAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 382, 407 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 312, 13 artarak (% 5.61 ) 5, 872
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BTCIM, ORCAY
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Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 46 üstünde . İşlem hacmi 124, 312.00 milyon TL de