***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 17:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,84
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,69
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
4043,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
36686,47
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,93
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 55,09
- Kurucu (%)
% 46,93
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 8,15
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,76
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,11
d) Diğer Giderler (%)
% 34,05
Açıklamalar
NHP 2022 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095415
BIST
17:185.366
En Yüksek
|Değişim
|: 4,87%
|| 249,40
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.387
En Düşük
4.961
17:1818,7586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:1819,7609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:181.114,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,08
|Açılış
|: 1.114,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KRDMB
|16,72
|101.015.663
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.059.840
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.850.803
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.883.455
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.999.102
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,86
|36.630.854
|% -8,17
|
|MARTI
|5,04
|126.337.319
|% -8,03
|
|DYOBY
|29,54
|290.596.665
|% -7,11
|
|ULUSE
|190,30
|50.884.784
|% -6,02
|
|EREGL
|41,98
|11.507.170.565
|% 4,74
|
|THYAO
|142,10
|10.147.049.297
|% 5,10
|
|ASELS
|63,05
|8.004.933.151
|% 7,05
|
|KRDMD
|19,45
|6.412.713.300
|% 8,06
|
|EKGYO
|9,18
|5.043.547.587
|% 8,25
|
|EKGYO
|9,18
|5.043.547.587
|% 8,25
|
|KRDMD
|19,45
|6.412.713.300
|% 8,06
|
|YKBNK
|10,94
|3.324.129.599
|% 4,39
|
|EREGL
|41,98
|11.507.170.565
|% 4,74
|
|SKBNK
|2,89
|699.842.640
|% 5,86
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7478
|18,7588
|% -0,03
|
|Euro
|19,7283
|19,7432
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,2690
|22,3807
|% -0,09
|
|Frank
|19,9361
|20,0562
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9758
|5,0007
|% -0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|13,52
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,30
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.580
|7.639
|51,00
|
|Yarım
|3.670
|3.734
|25,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,28
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,39
|
Seans Raporu
17:16
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 270, 11 artarak (% 4.86 ) 5, 830
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ORCAY, VERUS
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17:30XU100
Endeks 5, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 7 üstünde . İşlem hacmi 120, 292.00 milyon TL de
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17:30SNICA
Yüzde 9.96 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 514, 369 adet işlem
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17:26ALBRK
Yüzde 8.81 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 074, 317 adet işlem