***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
08.03.2021 12:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Vera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
02/03/2021
Açıklamalar
Vera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olan fon unvanı Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915851
BIST
13:401.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:407,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1108
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:409,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1010
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:40416,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,13
|Açılış
|: 416,04
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:39
|VKFYO
|8,91
|48.103.058
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.322.583
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|59.810
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|17.011.982
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|ULUSE
|63,50
|1.880.882
|% -5,44
|
|ULKER
|21,20
|47.740.748
|% -4,59
|
|DAGHL
|15,50
|3.932.362
|% -4,32
|
|LINK
|45,00
|25.520.722
|% -4,21
|
|GARAN
|9,13
|1.094.852.318
|% -1,30
|
|PETKM
|6,17
|1.040.515.740
|% 2,49
|
|KOZAL
|132,50
|815.137.300
|% 2,79
|
|HALKB
|5,46
|748.595.260
|% 1,30
|
|THYAO
|14,86
|732.350.824
|% 0,54
|
|PETKM
|6,17
|1.040.515.740
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,42
|370.423.281
|% -1,63
|
|HALKB
|5,46
|748.595.260
|% 1,30
|
|GARAN
|9,13
|1.094.852.318
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,26
|475.659.427
|% 0,00
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6301
|7,6380
|% 1,41
|
|Euro
|9,0660
|9,0776
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,5429
|10,5958
|% 1,39
|
|Frank
|8,1558
|8,2049
|% 1,21
|
|Riyal
|2,0300
|2,0402
|% 1,41
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-3,59
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.807
|26,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|24,79
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|12,00
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,07
|69,07
|-0,29
|