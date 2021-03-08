***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiEski UnvanVera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş.Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/03/2021AçıklamalarVera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olan fon unvanı Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915851BIST